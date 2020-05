Bellinazzo: "Serie A? Spadafora decida se privilegiare la salute o l'aspetto economico"

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è intervenuto ai microofoni di Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripresa del campionato: "Spadafora sta usando tanta prudenza su un virus di cui non conosciamo tutte le sue informazioni. Mi lascia perplesso il suo atteggiamento nei confronti della Serie A. In questo momento trincerarsi dietro il CTS che impone la quarantena completa per due settimane in caso di nuovo contagio. Questo significa non assumersi le proprie responsabilità. Se si vuole tutelare la salute il campionato va stoppato. Se invece si privilegia l'aspetto economico-industriale il campionato va ripreso"

DIRITTI TV - "Sky e Dazn devono pagare l'ultima rata, c'è solo un motivo per cui le società non abbiano diritto al pagamento: un atto unilaterale sullo stop del campionato. Sky, in Inghilterra e in Germania, ha avuto uno sconto, in Italia invece i club vogliono fino all'ultimo euro"