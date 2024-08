Bellinazzo: "Vi spiego perché anche in Premier e Arabia ora si spende meno"

Osimhen? Le squadre che hanno bisogno di un centravanti hanno speso tantissimo negli ultimi anni e si ritrovano con rose enormi".

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Le squadre di Premier più attente al fair Play Finanziario? Siamo in una fase in cui la crescita dei ricavi in Premier è stata inferiore all’attesa. Negli ultimi anni è cresciuta più la Serie A che la Premier. La Premier spendeva troppo ed il rapporto tra ricavi e spese era sempre in percentuale non coerente dai canoni dell’UEFA. Le sanzioni che ci son state ad alcuni club tipo l’Everton son stati un primo segnale importante ed ora anche i grandi club hanno deciso di avere un atteggiamento più cauto nelle spese e questo, a catena, s’è poi manifestato su tutto il mercato internazionale. La Premier è il primo mercato di approdo per il calciatori da almeno dieci anni.

Osimhen? Le squadre che hanno bisogno di un centravanti hanno speso tantissimo negli ultimi anni e si ritrovano con rose enormi, tipo il Chelsea. I club che vogliono Osimhen attendono perché sanno che il Napoli deve cederlo, per cui si arriverà agli ultimi giorni di mercato provando ad ottenere un importante sconto. Mercato arabo? Anche qui c’è un falso problema rispetto a quello che può essere un ridimensionamento. Una volta effettuati gli acquisti la scorsa estate si sono poi ritrovati a vivere una fase di assestamento con pochi slot che hanno per rinforzare le squadre prendendo gli stranieri. La crescita del campionato arabo è lenta, sbagliava a chi pensava ad una concorrenza diretta alle big d’Europa. Il campionato saudita punta ad ospitare il Mondiale 2034”.