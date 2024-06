Bellucci sui casi Di Lorenzo e Kvara: "Chi resta al Napoli lo faccia col sorriso!"

Claudio Bellucci, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Claudio Bellucci, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chi resta a Napoli deve restare col sorriso e Conte avrà studiato tutte le strategie immaginabili. L’entusiasmo che ha dimostrato di avere è incredibile, poi per il Napoli avere uno come Conte è un privilegio, fa rendere al 100% tutti i suoi giocatori. Poi per rendere al massimo devi metterti a completa disposizione di Conte. Con Conte non riesco a pensare che le cose si facciano a metà, perciò dico che il Napoli abbia fatto una grande scelta.

Raspadori? Mi sembra strano che gli ultimi tre allenatori gli abbiano dato poco spazio perchè se Raspadori sta bene fisicamente il ruolo se lo trova da solo. Conte è un rigeneratore di menti e di fisici, può essere l’allenatore giusto per la consacrazione di Raspadori. Il Napoli ha una rosa forte forte, perciò mi stupisco che abbia fatto così poco il Napoli. Conte arriva al momento giusto per ridare forza questo gruppo. Osimhen ha perso di valore economico dopo l’annata passata”.