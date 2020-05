Bellucci: "Terrei Milik, è giovane e forte! Playoff? No, meglio finire normalmente"

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, tra le varie cose ha voluto ricordare Gigi Simoni nel giorno della sua morte ai microfoni di Radio Marte: “Simoni? L’ho incontrato poco tempo fa a Forte dei Marmi. Non ho mai lavorato con lui e mi sono sentito in dovere di andarlo a salutare, è una persona eccezionale. Rimarrà nei pensieri di tutti. Il campionato? A me piacerebbe che riprendesse senza playoff o playout. Milik? Me lo terrei, sono sincero. E’ un attaccante giovane e anche forte".