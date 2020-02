Benevento, il ds: "Gattuso grande colpo nel cambio con Ancelotti. Su Roberto Insigne..."

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pasquale Foggia, ds del Benevento in merito alle vicende di casa Napoli e su Roberto Insigne: “Gattuso lo conosco e credo che il Napoli nella sostituzione con Ancelotti abbia fatto un grande colpo perché Rino oltre a trasferire alla squadra la fame del grande gladiatore, trasferisce il suo sapere tecnico e tattico. Il Napoli invece deve guardare di partita in partita perché parlare di Champions dopo 3 vittorie può far solo male all’ambiente creando aspettative. Detto questo, è ovvio che il Napoli ha nelle sue corde la possibilità di fare un filotto di vittorie”.

MIGLIORAMENTI - "Roberto Insigne è molto più maturo, si è reso conto che per arrivare ad obiettivi importanti doveva fare di più. E’ con noi da un anno e mezzo e lo abbiamo riscattato perché abbiamo visto in lui miglioramenti dal punto di vista tattico e umano".

