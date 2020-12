Benevento, Insigne jr: "Sogno la Nazionale con mio fratello Lorenzo"

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato a TMW: “Non faccio nomi per non dare dispiacere a nessuno, ma ci sono calciatori che potrebbero vestire la maglia della Nazionale senza problemi. Quanto a me, ho fatto la trafila delle giovanili e sarebbe un sogno ritrovare anche lì mio fratello Lorenzo”.

Un ricordo di Maradona?

“Sono cresciuto vedendo le videocassette di questo grande campione. Secondo me bisogna ritirare la numero 10 in tutte le squadre, non solo a Napoli, e intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona. Un uomo e un giocatore che non dimenticheremo mai, che per noi napoletani sarà sempre un fratello maggiore che resterà nei nostri cuori”.

Inzaghi-Foggia-Vigorito, un terzetto che certo vi sta dando una grossa mano. Che giudizio ha in merito?

“Inzaghi è un martello, come ho sempre detto. L’anno scorso abbiamo perso soltanto a Pescara, poi le abbiamo vinte tutte ed è iniziato il nostro cammino da record. Stesso discorso in questo campionato: dopo una serie di sconfitte consecutive è stato bravo a toccare le corde giuste, a stimolarci, a caricarci un’altra volta. Devo dire che la presenza del direttore sportivo Pasquale Foggia è un altro valore aggiunto, chi ha giocato a certi livelli capisce benissimo determinate dinamiche da campo. In tanti ci invidiano il presidente Vigorito, ma ce lo teniamo stretto. Dopo la partita con la Juventus era quasi commosso, ha detto che si sentiva ancora più fiero di noi perché rivedeva il Benevento combattivo e determinato che ci consentirà di togliersi grandi soddisfazioni”.