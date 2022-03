Benevento, Vigorito: “Il calcio italiano va riformato negli uomini, da rivedere tornei e regole"

"In Coppa Italia le squadre minori giocano sempre fuori casa. Questo significa che si gioca sempre in favore dei grandi".

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia: “Credo che il calcio italiano dovrebbe essere riformato a partire dagli uomini che lo guidano. Il calcio deve essere la 'passione dei poveri', deve occuparsene chi veramente ha a cuore questo sport. Si deve riformare il sistema, dovremmo rivedere la ripartizione degli utili, le regole dei tornei. In Coppa Italia le squadre minori giocano sempre fuori casa. Questo significa che si gioca sempre in favore dei 'grandi'. Di conseguenza chi arriva in Serie A ha bisogno di scegliere calciatori d’esperienza e mettere da parte i giovani e la loro valorizzazione”.