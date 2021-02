Benevento, Viola sul Napoli: "Nessun timore reverenziale, godiamoci il derby"

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento e prossimo avversario del Napoli nel prossimo turno di Serie A, a Tuttomercatoweb.com ha parlato di tanti temi tra cui il derby campano in programma domenica: “Partita che si prepara da sola, in uno stadio di prestigio come il San Paolo oggi intitolato ad un grande campione come Maradona. Ci vorrà il massimo rispetto per un avversario abituato a competere per obiettivi prestigiosi, ma sarà il solito Benevento: nessun timore reverenziale e voglia di giocarci la nostra partita dal primo all’ultimo minuto. Vincere il derby sarebbe la ciliegina sulla torta”.