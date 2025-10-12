Benitez: "Il Napoli non è una sorpresa, ora hanno squadra forte e mentalità giusta"

Direttamente dal Festival dello Sport di Trento, Rafael Benitez ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com partendo dal Napoli: "Non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte. Hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno una mentalità giusta per competere per il titolo".

Hojlund subito impattante. Se l'aspettava?

"Lui è molto bravo. Noi allenatori dipendiamo tantissimo dai calciatori. Se la società è forte, se i calciatori sono forti e l'allenatore ha esperienza alla fine puoi arrivare al punto dove loro sono adesso: dove possono competere ogni anno per il titolo".

Il centrocampo del Napoli è il più forte della Serie A?

"Può essere, io credo che siamo all'inizio. Stanno facendo molto bene ma vediamo piano piano. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte".