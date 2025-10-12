Spinazzola premiato nelle pagelle di Tmw: "Conferma il momento di forma: 6,5"

vedi letture

Leonardo Spinazzola sta riuscendo a dare continuità all'ottima avvio di stagione, lasciando il segno anche con la maglia della Nazionale italiana: subentrato al 62esimo nel match contro l'Estonia, con un preciso cross basso di mancino dalla corsia esterna ha fornito l'assist vincente per la rete del momentaneo 0-3 di Pio Esposito.

Per il laterale del Napoli si tratta già del quarto contributo al gol nel 2025/26 (1 gol e 3 assist), doppiando di fatto i numeri del primo anno in azzurro (1 rete e 1 assist in 30 presenze). La sua prestazione viene premiata anche nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com, che scrive: "Raspadori 6.5 - Parte a sinistra ma ha licenza di accentrarsi, un movimento che disorienta la difesa estone fin dal gol dell'1-0. Dal 62esimo Spinazzola 6.5 - Conferma il buon momento di forma, suo l'assist per il terzo gol dell'Italia".