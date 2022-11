Benitez: "Napoli tra le favorite per la vittoria della Champions. Conoscevo già Kim, su Kvara..."

Il doppio ex di Liverpool e Napoli, Rafa Benitez, ha parlato della sfida di questa sera al The Times e si è soffermato sugli azzurri

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il doppio ex di Liverpool e Napoli, Rafa Benitez, ha parlato della sfida di questa sera al The Times e si è soffermato sugli azzurri: "Ho molto rispetto per l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Ciò che colpisce del club e del presidente, Aurelio De Laurentiis, è che hanno venduto giocatori importanti come Kalidou Koulibaly, Fabián Ruiz, Jorginho e, in passato, Edinson Cavani e Gonzalo Higuaín, ma sono stati tutti sostituiti bene. Conoscevo il difensore sudcoreano Kim Min-jae dal mio periodo in Cina ed è un buon acquisto, Victor Osimhen è un giocatore chiave e Khvicha Kvaratskhelia è stata una delle sorprese della stagione. Il Napoli è imbattuto in questa stagione ed è uno dei contendenti alla vittoria della Champions League" le sue parole.