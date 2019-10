Beretta: "Milik? Bisogna considerare che si gioca ogni 3 giorni. Ancelotti non si fa condizionare..."

Mario Beretta, ex allenatore del Siena, Cagliari e Milan, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: "Milik? Normalmente se un attaccante vive un momento buono, tendenzialmente si punta su di lui, poi bisogna considerare che si gioca ogni tre giorni, anche l'avversario che affronti ma solitamente si preferisce chi sta facendo gol. Un allenatore navigato ed esperto come Ancelotti non bada più di tanto all'opinione pubblica, non si fa certo condizionare nelle scelte anche perché se non dovesse far giocare Milik schiererebbe un altro attaccante altrettanto forte, ripeto, bisogna considerare tanti fattori prima di decidere".