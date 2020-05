Bergomi boccia i maxi-ritiri: "Fosse accaduto a me mi sarei battuto per non andarci"

Dagli studi di Sky Calcio Ckub, l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi si è pronunciato sull'ipotesi di maxi ritiri per concludere il campionato: "Non puoi tenere chiusi questi ragazzi per altre quattro settimane, prima dell’inizio del campionato. È troppo, noi sottovalutiamo l’aspetto psicologico. Sono giovani, ognuno ha una sensibilità diversa. Se fosse successo a me, io mi sarei battuto per non andare in ritiro".