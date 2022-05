Bergomi deluso: “Stagione da 7! Il Napoli era la mia favorita per lo Scudetto…”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giuseppe Bergomi che ha fatto un bilancio sul campionato del Napoli

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giuseppe Bergomi che ha fatto un bilancio sul campionato del Napoli: “Per me la stagione del Napoli è da 7. Io ad inizio anno avevo messo il Napoli come la mia favorita per lo Scudetto, quindi per me ha fatto meno di quello che avevo in testa”.