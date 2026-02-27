"Grosso dopo Conte", Del Genio risponde a un tifoso: "Dico la mia..."

"Dopo Conte però non sarà facile per nessuno ma non sarà neppure impossibile" le parole da parte del giornalista a Canale 8

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio rispondendo alla considerazione di un tifoso che apprezza molto Grosso, attuale allenatore del Sassuolo: "Grosso al Napoli? Ha lo stesso difetto di Italiano, marca a uomo sui calci d'angolo, è una mia fissazione basata su una statistica abbastanza profonda. Detto questo, è un buon allenatore sicuramente.

Dopo Conte però non sarà facile per nessuno ma non sarà neppure impossibile. Con le grandi il Napoli ha un cammino da scudetto, ma vedete i risultati con le piccole. Abbiamo perso punti con Parma, Verona etc, con tutte quelle che sono le squadra dalla parte destra della classifica".