Caos arbitri, Malfitano: "C'è la conferma che qualcosa si sta muovendo"

In questi giorni, nonostante stia sfumando Atalanta-Napoli, il tema arbitri resta centrale. Lo ha affrontato in diretta a 'Radio Marte' anche il giornalista Mimmo Malfitano: “Il problema arbitrale è dovuto alla poca bravura degli arbitri, non alla malafede. Addirittura la classifica degli errori arbitrali stilata dall’Aia vede il Napoli penalizzato da una sola scelta arbitrale sbagliata, la Juve penalizzata da 5 errori, il Genoa da 4. Noi dobbiamo parlare di fatti: non si lanciano accuse di “sistema anti-Napoli” in assenza di prove.

E se ci sono le prove, si vada in Procura a depositarle e chiedere l’apertura di un’indagine, altrimenti non si può che parlare di errori in buonafede. Negli ultimi 15 giorni si sono mossi John Elkann, Scaroni, Marotta, De Laurentiis e tutti hanno parlato con Gravina. Il fatto che dalla FIGC trapeli l’intenzione che gli arbitri saranno gestiti dalla prossima stagione da una Società terza significa che qualcosa si sta muovendo: vedremo cosa accadrà”.