Marchetti: "Vergara? Se tornano i big e Conte cambia modulo può esserci un rischio"

vedi letture

“Giovane è un prospetto interessante, è in crescita e ha ampi margini di miglioramento. Ha dimostrato a Verona di poter fare la differenza e credo possa farla anche in un palcoscenico più ampio rispetto a quello del Verona”. Lo ha detto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Radio Marte per le ultime in vista della sfida del Napoli di domani contro l'Hellas.

“Il Napoli deve blindare la qualificazione in Champions, anche perché la qualificazione non è così scontata: ha un buon vantaggio ma deve conservarlo. Lazio e Milan in casa, ma il Napoli ha tutte le carte per blindare la qualificazione alla prossima massima competizione europea. Lo ha nelle corde, nel DNA e nelle intenzioni del tecnico, Antonio Conte”.

“Vergara? In questi mesi ha dimostrato di poter essere tra i titolari del Napoli, certo con il ritorno di De Bruyne e Anguissa ed il possibile cambio modulo potrebbe vedere a rischio il suo posto dal 1′. Ha sfruttato benissimo questi mesi, e ci può stare una piccola flessione nel tempo. Bisogna dargli tempo di maturare: non è un bambino, ha 23 anni ma ha trovato spazio solo nell’ultimo periodo”.