Chiariello: "Il Napoli non può permettersi di non vincere a Verona"

Sono tanti i temi affrontati in diretta da Umberto Chiariello quest'oggi in diretta a Radio Crc. "A Verona bisogna vincere, proprio per mantenere questo standard di ragionamento: provare a mettere la Juve a sette punti e tenere a distanza anche Como e Atalanta che sono lì, a cinque punti. Dopo c’è un doppio turno casalingo.

L’ultima volta in casa facemmo, tra Verona e Parma, appena due punti. Non erano consecutive in calendario, ma in quelle due partite interne il Napoli deluse. Col Verona ci fu anche un errore arbitrale, non discuto, ma il Napoli si fece sorprendere, andò sotto due a zero. Col Parma non riuscì a sfondare un muro: un Parma pieno di riserve, senza quasi titolari, addirittura con un portiere di Serie C fatto esordire proprio a Napoli. Sembrava quasi che quei tre punti fossero già assegnati, e invece finì zero a zero, una delle peggiori partite del Napoli.

Ora il Napoli questo non se lo può permettere. Torino e Lecce vanno battute. Poi c’è Cagliari, dove Bisacane non è tenero: è una trasferta tutt’altro che semplice. E alla fine si arriva a Napoli-Milan. Napoli-Milan è una partita che si giocherà ad aprile, dopo la sosta delle nazionali".