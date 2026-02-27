Chiariello: "Napoli può fare anche il secondo posto, stanno tornando i big"

Sono tanti i temi affrontati in diretta da Umberto Chiariello quest'oggi in diretta a Radio Crc. "Un Napoli in grande spolvero non dico che faccia filotto da qui alla fine, perché dodici partite sono tante, ma che possa vincerne una buona decina sì. E a quel punto sarebbe secondo posto, senza se e senza ma. È in grado il Napoli? Stanno tornando Kevin, Romelu, Frank, Billy. Sta tornando soprattutto Scott.

I nostri uomini più importanti rientrano e daranno il contributo necessario. Però non vorrei che, quando torneranno i big, ci dimenticassimo di chi ci ha tenuto in piedi in questo periodo: Antonio Vergara innanzitutto, ma anche quel Super Santos che sta facendo intravedere cose interessanti. Non sacrifichiamo il nuovo per l’ignoto, perché la condizione di chi è stato un grande calciatore e torna dopo mesi è tutta da verificare. Che Conte sappia fare il giusto mix tra la nouvelle vague, il nuovo e il vecchio, specialmente se questo vecchio ha dato tantissimo".