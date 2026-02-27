Del Genio: "Col Verona mi sorprenderei se giocasse Meret"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando della questione portieri

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando della questione portieri e delle gerarchie per il Napoli."Da quando c'è stata la disponibilità di entrambi, Conte ha sempre scelto Milinkovic. Però Conte aveva parlato di alternanza ma mi sembra che ora l'alternanza sia finita. Col Verona mi sorprenderei se giocasse Meret con la disponibilità di entrambi, poi non lo so. Direttori sportivi? Bisogna conoscere la storia di tutti, non solo fare i nomi dei giocatori scoperti.

Giudicare i ds è molto difficile. Io faccio fatica ad esempio a dare un giudizio preciso su Manna o prima su Giuntoli perché quando è negativo trovi le cose come gli acquisti sbagliati, se invece vuoi dare giudizi positivi parli di chi ha preso forte. Quindi io non mi schiero".