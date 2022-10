Bergomi: "Gli attaccanti del Napoli incidono tantissimo, le alternative davanti sono tante"

"Il Napoli ha fatto 30 gol in campionato, il Milan è secondo a 25 reti ma le sue fortune le ha sempre costruite sulla fase difensiva".

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore Giuseppe Bergomi è intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Show': "Sono gli attaccanti del Napoli che in questo momento incidono tantissimo, chiunque gioca. Osimhen è rientrato e l’abbiamo visto. Certo che Kvaratskhelia è importanti, tra assist giocate tutto quanto, ma poi entra Simeone e diventa determinante, Raspadori. Le alternative davanti sono tante. Il Napoli ha fatto 30 gol in campionato, il Milan è secondo a 25 reti ma le sue fortune le ha sempre costruite sulla fase difensiva. Ha già subito 13 gol, che sono tanti per il Milan”.