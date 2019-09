Bergomi: "Il Napoli ha una rosa profonda, col Liverpool non è mai uscito dalla partita"

Beppe Bergomi, ex giocatore e commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A me il Napoli è piaciuto con il Liverpool, la partita è stata giocata bene con grande intelligenza. C'è stata qualche ripartenza di troppo ma è stata gestita bene. Mi sembrava una partita da pareggio, ma il Napoli ha vinto con merito perchè non è mai uscito dalla partita.

I cambi a Lecce ci stanno, la rosa è profonda, sopratutto nel reparto d'attacco, ci sono tutte le alternative possibili per giocare palla a terra o palla alta, come vuoi tu. Se migliora la fase difensiva che abbiamo visto nelle prime giornate, allora il Napoli è forte.

Maksimovic? Si, è un'alternativa importante. Nel nostro campionato ci sono tante partite in cui puoi fare delle rotazioni, diventa importante avere dei rincalzi importanti. Lui ha buone doti ma deve lavorare con gli altri, deve crescere, ma chi meglio di Ancelotti può metterlo a posto".