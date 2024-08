Bergomi: "Inter può ripetersi? Il Napoli è arrivato 10° dopo lo scudetto, il Milan 5°"

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parlando della difficoltà di riconfermare una vittoria, facendo riferimento anche a quanto accaduto a Napoli e Milan in questi anni: "Sono la squadra da battere, ma prendo spunto da una frase di Zielinski: "Io una preparazione così dura in vita mia non l’ho mai fatta".

L’anno scorso l’Inter ha avuto l’età media più alta del campionato. Ora c’è stato qualche infortunio di troppo e bisogna stare attenti. Per questo dico che è un gioco di motivazioni, di voglia di confermarsi. Per vincere di nuovo non bisogna pensare di avere già la pancia piena. L'epoca dei nove scudetti della Juve è finita. Il Milan tricolore nel 2023 è arrivato quinto. Il Napoli decimo. È una questione di determinazione e motivazioni. Se non ne hai, allora è tosta".