Bergomi: "Juve? Con Sarri cambia filosofia, pure se perde qualche gara in Italia rischia poco"

Intervenendo a Radio 24, l'ex difensore ed opinionista Beppe Bergomi ha parlato anche del possibile approdo di Sarri alla Juventus: "Sarei felice di vedere Sarri sulla panchina della Juventus. Ho fatto il tifo per lui quest'anno. Se devi cambiare Allegri allora è il caso di cambiare filosofica, puoi perdere qualche partita in più ma in Italia rischi poco"