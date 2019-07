Bergomi ottimista: "Napoli da scudetto, quando ci giri intorno per tanto tempo prima o poi arriva..."

Quanto il Napoli s'è avvicinato alla Juventus? Lo scopriremo solo nel prossimo campionato. Prova a fare un pronostico Giuseppe Bergomi, ex campione del mondo e opinionista Sky, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è potenzialmente da scudetto perché è una squadra costruita bene. Poi sono convinto che quando per tanti anni si gira intorno al primo posto prima o poi arriva. Il Napoli è cresciuto negli anni e quest'anno sta prendendo ottimi calciatori. James? E' un calciatore che puoi sfruttare in più posizioni. Il calcio di oggi va alla ricerca della qualità".