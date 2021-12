Bergomi: “Spalletti ha un maledetto bisogno dei titolari, alla lunga le assenze si sentono"

Beppe Bergomi, opinionista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’: “Spalletti sta esaltando tutta la rosa, non tralasciando nessuno, ma ha un bisogno maledetto dei titolari perché ci sono alcuni che giocano sempre. I Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, sono sempre loro e, mancando determinati giocatori, non possono ma rifiatare. Nelle difficoltà ti esalti ma non lo puoi portare troppo nel tempo. Quindi Spalletti ha bisogno dei rientri, ha troppe assenze e anche oggi pronti via e si fa male Zielinski. Nel calcio ci sono assenze e assenze, ci sono giocatori che non si sostituiscono”.