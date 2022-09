Bergomi sull'attacco dell’Italia: "Raspadori il più bravo tecnicamente, ma Immobile il miglior 9"

Giuseppe Bergomi, commentando a Sky Sport il successo dell'Italia di ieri sera in Ungheria, ha parlato anche dell'attacco azzurro di Mancini

Giuseppe Bergomi, commentando a Sky Sport il successo dell'Italia di ieri sera in Ungheria, ha parlato anche dell'attacco azzurro di Mancini: "Noi italiani siamo bravi in termini organizzativi, Mancini è stato bravo e reinventare la squadra nonostante le assenze. Finito il ciclo di Immobile? Il ct ha chiesto tantissimo alle punte e lo hanno accontentato, tecnicamente davanti Raspadori sembra il più bravo. Lavora per la squadra e ha doti tecniche immense: attacca la profondità e segna di rapina, ma continuo a pensare che come centravanti Immobile sia davanti a tutti. Il Napoli ha comunque fatto davvero un grande acquisto".