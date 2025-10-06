Bergonzi: "Secondo giallo a Neres? Vi spiego perché è stato giusto non estrarlo"
L’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato un episodio che ha visto protagonista David Neres durante Napoli-Genoa. "Al 55' l’attaccante brasiliano è stato giustamente ammonito per aver trattenuto la maglia di Sabelli.
Subito dopo, però, ha rischiato il secondo giallo per un intervento su Frendrup. L'episodio non era da sanzionare ulteriormente. Una valutazione, quella dell’ex direttore di gara, che conferma la corretta gestione del momento più delicato della partita".
