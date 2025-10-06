Spinazzola, l'ex allenatore: "Sottovalutato, lo dico da sempre! Prima faceva l'ala e si vede..."

vedi letture

Pierpaolo Bisoli, allenatore, ex tecnico di Leonardo Spinazzola, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sempre detto che Spinazzola è sottovalutato per le qualità che ha. Se non avesse 33 anni sarebbe uno dei migliori terzini d'Europa. Nel momento in cui sta bene spacca le partite perché nell'uno contro uno è come un esterno alto ed è bravo anche in fase difensiva. Ero più sorpreso quando non faceva queste prestazioni, ma lì credo che fosse solo questione di tempo.

A Perugia veniva da due esperienza fallimentari, io gli cambiai ruolo e da esterno alto lo misi terzino, poi lì ha fatto la sua bella carriera con Gasperini. E' un bravo ragazzo, una persona solare. Credo che con la carriera che ha fatto sia diventato un punto di riferimento anche per i giovani. Pure perché è uno di quelli che si allena veramente bene e dà sempre tutto".