Podcast Orlando: "Non è il miglior Napoli, ma fa la differenza con quei 2-3 giocatori straordinari"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando: "II Milan ha buttato via la partita. Alla Juve mancava Thuram, Bremer, aveva un centrocampo che deve per forza migliorare, sennò fatica ad avere una classifica decente. Ha una classifica più che buona per le squadre che ha incontrato, ma se non migliora non vedo grandi spazi per lottare per qualcosa d'importante".

Come ha visto Leao?

"L'unica giustificazione è che rientrava dopo un mese e mezzo di stop. E' un giocatore meraviglioso, ma a 26 anni dovresti essere maturo, decisivo, e non lo è. Dispiace perchè ha qualità uniche. Se continua così, Gimenez sarà il titolare e lui partirà dalla panchina".

Napoli, un pensiero sulla vittoria col Genoa?

"Hanno un'affinità De Bruyne e Hojlund, lo vedo da Firenze. II Napoli fatica ma poi le porta a casa queste partite. E per le avversarie sono notizie non positive. Non è il miglior Napoli, poi però ha 2-3 giocatori straordinari, con De Bruyne che ha trovato una chimica con Hojlund che per essere la sesta giornata è notevole".

Come valuta finora le big?

"E' la Roma di Ranieri ancora. Batto le mani a Gasperini, che ha capito che non può giocare al suo modo e gioca alla maniera di Ranieri. Quello che impressiona è che gestisce bene la partita, si difende bene e poi ti dà la sensazione che prima o poi il gol lo trova. Alla lunga però non la vedo da Scudetto".

L'Inter sta arrivando forte.

"Vedo che giocano con allegria, spensieratezza. Ha fatto un lavoro profondo Chivu, li vedo fare gruppo, sorridere, e giocare con un'intensità che vedevamo con Inzaghi quando era al top. Ha fatto un grande lavoro. Insieme al Napoli ha qualcosa in più delle altre".