Sky, Ugolini: "Anguissa e De Bruyne hanno fatto la differenza, McTominay nota stonata"
Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare si è espresso così all'indomani del successo del Napoli contro il Genoa: "De Bruyne ha avuto un impatto discreto sulla panchina. Tre occasioni create per i compagni, quattro cross e soprattutto cinque palle recuperate. Solo Juan Jesus ha recuperato più palloni. KDB ha fatto la differenza e il Napoli si è preso i tre punti, grazie ai gol di Hojlund e alla prestazione di Anguissa, che sta facendo la differenza.
Da quando ha segnato il primo gol con il Napoli, solo Rabiot ha fatto più gol di Anguissa tra i centrocampisti. Sta facendo la differenza. McTominay? Una leggera stonatura, alla luce della crescita di Anguissa e degli ultimi arrivati. Hojlund? Tre gol in pochi giorni, due volte decisivo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
