Vieri pazzo di Hojlund: “Che acquisto! E’ troppo più forte di Lukaku”
Nel corso della trasmissione 'Fuoriclasse' su Dazn, l'ex centravanti Christian Vieri ha tessuto le lodi dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund: "Il Napoli ha fatto un grandissimo acquisto. Si terrà il posto anche quando rientrerà Lukaku? E' troppo più forte, è giovane, va in profondità, che secondo me per un attaccante è fondamentale.
Gioca bene coi compagni, fa gol, fa fare gol, fa la sponda, ha un gran mancino. E secondo me è difficile toglierlo. Poi ha bisogno di giocare con continuità, perchè a Manchester giocava e non giocava. Poi allo United è un casino incredibile".
