Hernanes esalta Hojlund: "Può arrivare a livelli mai pensati! Ma ieri l'hanno cambiata altri due"

Hernanes, ex calciatore e talent Dazn, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Sapevamo che il Genoa aveva bisogno del risultato, Viera andava altissimo a pressare e lasciava il 3 contro 3 dietro. Il Napoli voleva giocare sui piedi, mentre doveva andare di più in profondità. Nel primo tempo a livello di energia era sottotono. I giocatori nuovi entrano e non è facile cambiare a partita in corso. Nel secondo tempo il Napoli è migliorato tantissimo con l’ingresso di De Bruyne e Spinazzola.

Hojlund è completo, è grosso ha una velocità incredibile attacca la profondità e per le squadre è importantissimo, poi appoggia il gioco, ti fa gol, può diventare davvero un giocatore importante ed arrivare a livelli mai pensati. Per me è una sorpresa che la Roma già sia lì. Ma Gasperini è bravissimo e la sua mano si vede”.