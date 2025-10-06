Rinnovo Spinazzola, De Maggio svela: "Vuole vivere a Napoli anche a fine carriera"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha aperto la trasmissione RadioGoal con una notizia di mercato: “Spinazzola chiamato da Gattuso in Nazionale è in scadenza giugno 2026, si è mosso Manna in prima persona con Davide Lippi, che è il suo procuratore per rinnovargli il contratto. Parti al lavoro per il rinnovo e non escludo che Spinazzola al termine della carriera continuerà a vivere a Napoli".

