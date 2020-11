Bernardeschi proposto al Napoli, Lollobrigida: "Maglia Juve pesa, non so se ha la forza per restare"

La Juventus avrebbe proposto al Napoli lo scambio Milik-Bernardeschi e il giornalista di Rai Sport Marco Lollobrigida si è così espresso sull'esterno bianconero accostato agli azzurri nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "La maglia della Juventus pesa, non so se abbia il carattere e la forza per restare alla Juve. Il primo anno aveva dimostrato di saperci stare: ora ha bisogno di rilanciarsi e lo sa. Spero per lui che con Pirlo possa fare questo salto”.