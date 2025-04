Berti: "Inter più forte di sempre? Io ho giocato in quella che diede 11 punti al Napoli di Maradona"

Chi è il giocatore simbolo dell'Inter? Nicola Berti non ha alcun dubbio e a Libero risponde senza esitazione: "NB, ovvero Nicolò Barella come NB stava per Nicola Berti nel 1989, l'anno dello scudetto dei record quando battemmo il Milan di Sacchi. Gioca nel mio ruolo e ha la maglia tatuata sulla pelle come il sottoscritto. È il leader della squadra insieme a Lautaro, che è un mammasantissima e da un mese non sbaglia una partita".

Se pronuncio la parola Triplete?

"Ahhh. Dico che mi fa godere. Possibile, ma c'è un ma. Pensiamo al Bayern, per favore? E poi al Bologna? Anche perché i rossoblù vengono dalla scoppola di Bergamo, giocano bene e ci fecero già perdere uno scudetto nel primo anno di Inzaghi".

Questa Inter è tra le più forti di sempre?

"Sì, ma ho giocato 10 anni in nerazzurro e ho conquistato quello scudetto dei record nel 1989. Vincemmo con 11 punti di vantaggio sul Napoli di un tal Maradona".