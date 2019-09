Bertoni non ci sta: "Vergognoso non aver dato il rigore su Ribery col Napoli"

Il Corriere Fiorentino intervista la leggenda del calcio argentino, con un passato alla Fiorentina, Daniel Bertoni. "Ribery e Cristiano Ronaldo sono due grandissimi campioni. Ribery ha alle spalle una grandissima carriera, purtroppo è arrivato tardi alla Fiorentina. Ronaldo è di un altro livello, è il migliore con Messi e Salah. Che partita sarà? In una singola sfida può succedere di tutto. La Fiorentina non meritava di perdere col Napoli, c'era rigore su Ribery, grande come una casa, vergognoso non averlo dato".