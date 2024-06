Bettarini: "Spero che Spalletti riesca a fare anche in Nazionale ciò che ha fatto a Napoli"

L'ex esterno di Bologna e Fiorentina, Stefano Bettarini, ha parlato a margine del secondo Tigullio VIP Padel a Santa Margherita Ligure.

L'ex esterno di Bologna e Fiorentina, Stefano Bettarini, ha parlato a margine del secondo Tigullio VIP Padel a Santa Margherita Ligure. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Nessuno vuole perdere in questo torneo, un po' di sano agonismo ci vuole. È poco che gioco ma ho sempre giocato a tennis e me la cavo. In questo sport anche chi parte da zero può divertirsi e per gli ex tennisti è tutto più facile".

Quali sono le chance della Nazionale italiana all'Europeo?

"Non lo so. Deve essere bravo Spalletti a creare un gruppo coeso e unito per fare un buon torneo. Speriamo che tutto vada per il meglio".

Pensa che possa esserci un giocatore in grado di fare la differenza?

"Più che nel singolo credo nel gruppo. Spero che il ct possa riuscire a fare quello che ha fatto a Napoli anche in Nazionale".