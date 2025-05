Podcast Bezzi a sorpresa: "Conte-Juve è complicato da fare. Vi dico dove potrebbe andare..."

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli o Juventus, quale la scelta migliore per Antonio Conte?

"C'è da parte di Conte l'aspettativa di poter tornare alla Juventus ma il discorso è molto più complicato di quanto si possa pensare. Conte tornerebbe alla Juve non solo per mirare al campionato, ma vorrebbe tornare per avere anche un ruolo più da manager, da pieni poteri. E Giuntoli accetterebbe una figura così pesante, che gli farebbe ombra? I giochi sono molto aperti. Io non sono così convinto che ritorni alla Juve con questa facilità. Io credo che la Roma faccia un colpo in panchina e non escluderei che accetti Roma, che è una piazza importante, i Friedkin sono una famiglia con possibilità importanti. Fare l'impresa a Roma sarebbe clamorosa. I giochi sono tutti molto aperti. E a Napoli occhio ad Allegri, che si andrebbe a prendere una patata bollente".

Come ha letto le dichiarazioni di Tudor a fine gara sul futuro della panchina della Juventus?

“Motta ha fatto un disastro alla Juve, Tudor ha portato a compimento un termine un lavoro che non era semplice. Ha riportato un po' di compattezza, ha fatto cose normali che Motta non ha fatto. Tudor merita secondo me la conferma, perché ha portato la Juve al minimo sindacale. A questo punto bisogna capire che ruolo sarà quello di Giuntoli in questa Juve. Se resta è un conto, se va via allora potrebbe tornare anche Conte come manager. Ma se la Juve non fa un grande salto di qualità, farebbe bene a ripartire da Tudor".