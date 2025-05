Berruto: “Ho scritto il libro con Conte, un’apologia sulla bellezza della fatica”

Mauro Berruto, ex tecnico della nazionale di pallavolo, ha scritto “Dare Tutto e Chiedere tutto” nuovo libro nato da un dialogo dell’autore con il tecnico del Napoli Antonio Conte. Berruto è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Nel libro si parla del modo di vivere il mondo dell’allenatore, è il manifesto della filosofia di Conte.

Ho avuto il piacere di conoscere da vicino Antonio, è molto esigente con se stesso. Un dialogo rispetto al gesto dell’allenare, ma chiunque eserciti questo ruolo di responsabilità. Apologia della bellezza della fatica. Il Napoli è molto preparato visti i risultati, non so cosa farà Conte ma posso augurare alla città di Napoli che possa restare. Il libro nasce da dialoghi con Antonio da maggio dell’anno scorso. So che Antonio riesce ad avere grandi risultati in tempi brevi e questo non è da tutti. Un impatto così determinante non è da tutti”.