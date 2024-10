Podcast Bezzi e la pressione sulla Juve: "Non può sbagliare o il Napoli scappa via"

Il giornalista e telecronista Rai Gianni Bezzi ha detto la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Fonseca è tornato sulla sua leadership e che non guarda in faccia a nessuno:

"Penso che la cosa che mi lascia più perplesso è che a giornate alterne sia sempre sulla graticola. Mi rimane difficile che un club così importante come il Milan debba trovarsi sempre a un problema di spogliatoio. Fonseca ha capito che non ha più niente da perdere, quindi farà scelte anche forti contro l'Udinese, ma la cosa che rimane in evidenza è che Fonseca è sempre al centro di un problema, in discussione, vuol dire che c'è un malessere che però nasce a monte, ossia di una società che non sta gestendo bene la situazione. E aggiungo, la scelta di Fonseca è stata di Ibra, lui che è il boss dovrebbe ammettere di aver sbagliato ma protegge Fonseca, che è sempre più solo. Ma se si perderà terreno ancora, dovranno fare in società una scelta definitiva".

Juve-Lazio, come la vede?

"In questa partita rischia più Motta di Baroni. La Juventus non incassa gol, lo ripetiamo tutti, però è anche vero che è anche ora che dia una risposta diversa in casa. Non può fare un passo falso, anche perché c'è il Napoli che sta scappando via. Deve fare risultato con la Lazio. Vedremo come si comporterà contro una Lazio che gioca sempre in verticale".