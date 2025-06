Podcast Bezzi: “Sarà un super-Napoli! ADL costruirà una grande squadra per Conte”

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Che dice delle parole di Spalletti in conferenza stampa?

"E' un segnale del malessere che c'è attorno a questa nazionale il caso Acerbi. Capiremo per colpa di chi. Acerbi è stato molto polemico e Spalletti, che è molto permaloso, gli è andato dietro facendo un'altra polemica. E' una Nazionale che sta vivendo un altro momento di caos in un momento della qualificazione delicatissimo. Dopo aver fallito due Mondiali non c'è nessuno che ha pagato dazio per questi errori. Credo che il Mondiale debba rappresentare una tappa fondamentale per una Nazionale e nessuno si è mosso per questo".

Sarà un super-Napoli per Conte?

"Ci credo, se Conte è rimasto è perché non aveva certezze sulla Juve e non c'era un progetto di prima fascia. Avrà la Champions col Napoli, è la sua grande occasione e credo che ADL gli porterà una squadra con più giocatori e arriverà sicuramente qualche altro grande nome".

Che ne pensa delle parole di ADL contro la Juventus?

"ADL è questo, il suo modo di parlare in maniera colorita è anche divertente. Non è offensivo. Si è tolto delle soddisfazioni quest'anno, c'è una grande rivalità tra i due club e non mi sembra sia stato offensivo".

Inter, si parla ormai di Chivu:

"Inzaghi arrivò con un percorso diverso all'Inter, che non è paragonabile a quello di Chivu. Lui non ha alle spalle lo stesso percorso".