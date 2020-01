Bianchi: "Ancelotti doveva essere l'allenatore della vita..."

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi per parlare delle vicende della squadra azzurra: "Dopo la sosta non ho mai azzeccato una scelta. Con le grosse squadre ho sempre avuto dei problemi. Il problema del Napoli non è solo la mancanza del regista. Quello che è successo questa'anno è difficile da commentare. Ancelotti doveva essere l'allenatore della vita e invece è stato esonerato".