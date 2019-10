Bianchi: "Il Napoli ha perso punti per strada. Atalanta? Bisogna creare superiorità numerica"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, queste le sue parole: “La chiave del match di domani sarà nei duelli, se il Napoli riesce ad andare in superiorità numerica, può arrivare in porta con pochi tocchi.



Scudetto? Il Napoli è da tempo nelle zone alte e quest’anno oltre a non aver cambiato niente, si è anche rinforzato. Quest’anno però gli azzurri hanno già perso diversi punti in maniera poco opportuna“.