Bianchi: "Il Napoli sta umiliando gli avversari. Champions? Il Milan non mi preoccupa"

Si può aprire un ciclo? “Non saprei dirlo. Ciò che vedo è che tutti lavorano egregiamente, riuscendo ad esprimersi al meglio".

© foto di Federico De Luca

Ottavio Bianchi, tecnico del primo scudetto del Napoli, è stato intervistato da Il Roma: "Il Napoli è la vera rivelazione di questa stagione. Non solo sta umiliando gli avversari in campionato, ma sono certo possa fare molto bene anche in Coppa. Una squadra che non ha punti deboli. Una volta, i maestri di questo sport dicevano fosse essenziale portare la base della squadra più in alto possibile, in modo da consentire ai solisti di poter fare la differenza. Questo è ciò che accade nel Napoli di oggi, e sono convinto anche nel lavoro settimanale".