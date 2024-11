Bianchi: "Ranieri-Roma? All'inizio sembra tutto rose e fiori, ma gli servirà tempo"

Ottavio Bianchi, tecnico del primo scudetto del Napoli è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “L’allenatore è molto importante, i miei vecchi maestri mi dicevano che l’allenatore è come un pilota di Formula Uno, ma se non hai un buon telaio, un assetto e la benzina non si va da nessuna parte. La Roma ha scelto Ranieri per affrontare questo momento di difficoltà, bisogna vedere se le vecchie magagne – se ci sono – vengono fuori.

All’inizio sembra tutto rose e fiori, ma poi il nuovo allenatore deve tamponare un po’ tutto. Sono esperto di situazioni al limite, ne ho vissute tante nella mia carriera”.