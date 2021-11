Bianchi: "Spalletti fa bene a ripetere una frase. Il Napoli può vincere"

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto: “La città ha sempre dato il massimo, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, non credo che si possa chiedere di più alla passione dei napoletani. Anzi a volte sono troppo passionali verso la squadra, ed è sempre stato un bellissimo connubio tra squadra e tifosi. Secondo me è un bellissimo momento per questa squadra, e credo che il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre. Secondo me ha tutto per vincere, dalla società ai calciatori, ad un allenatore bravo. C’è un magnifico entusiasmo nei confronti della squadra. Finora il Napoli ha dimostrato sul campo che è una squadra estremamente competitiva.

Spalletti fa bene a dire che il gruppo è la cosa più importante. Perché il singolo esalta il gruppo con le sue giocate, così come il gruppo può esaltare le caratteristiche del singolo. Gli allenatori che parlano del proprio “Io” mi fanno ridere”.