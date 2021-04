Biasin: "ADL deve convincere Gattuso a restare. Ripartire da zero non ha senso"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della questione tecnico del Napoli per la prossima stagione e della corsa Champions: "Ieri, il Napoli, ha stravinto con il Torino. La partita è finita 0-2 solo per caso, poteva essere un massacro. La squadra di Gattuso gioca un gran calcio ed è in linea con il suo obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions. Con un po’ di serenità in più da parte del suo "padrun", probabilmente, oggi il Napoli sarebbe anche più su. De Laurentiis ha un’occasione per fare un salto di qualità, ovvero tornare sui suoi passi e provare a convincere Gattuso a restare. Probabilmente è tardi, ma le squadre migliorano con il tempo, ripartire da zero avrebbe pochissimo senso".