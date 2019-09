Biasin: "ADL non si è nascosto dietro l'alibi del fatturato e ha fatto una mossa imprevista"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "Del Napoli stupisce l’attacco. A poche ore dalla fine del mercato si ragionava su “Llorente sì, Llorente no”. In passato quasi sicuramente sarebbe finita con “Llorente no” e un De Laurentiis straripante: “A cosa serve? Ne abbiamo già fin troppi”. Questa volta è andata diversamente. Il presidente ha assecondato il suo allenatore, oggi il Napoli dalla trequarti in su può fare quel che vuole: l’attacco dei piccoli, l’attacco con le torri, falsi o veri nueve a manciate, varie ed eventuali. Anche in questo caso non abbiamo la minima idea se basterà per far male a Juve e Inter, ma di sicuro questa volta Aurelione non si è nascosto dietro l’alibi del fatturato. Non poco per un intransigente come lui".