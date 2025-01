Biasin: "Altro che 4,5 in pagella, Lukaku ha fatto un partitone col Venezia, da leader vero"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive di Romelu Lukaku e della sua prestazione contro il Venezia

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive di Romelu Lukaku e della sua prestazione contro il Venezia che ha diviso molto opinionisti e tifosi: "Una cosa su Lukaku. L’altro giorno ha sbagliato un rigore e son fioccati i 5 in pagella, anche qualche 4.5. Beh, tutto sbagliato. Lukaku ha giocato un partitone, altroché.

Forse il primo da “leader vero”: ha combattuto, creato, si è dato da fare fino in fondo. Come l’Atalanta, il Napoli ha tante possibilità di giocarsi il titolo perché ha “solo” 20 sfide ancora da affrontare, perché ha la “fame” del suo allenatore e un mercato che porterà un paio di rinforzi d’esperienza di quelli che piacciono tanto proprio a Conte. Non serve molto altro".